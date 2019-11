Mertens Inter: pista ancora percorribile, decisivo un incontro

Mertens potrebbe andare all'Inter: secondo le ultime indiscrezioni riportate da "Sky Sport" sarebbe ancora aperta la pista che porterebbe all'attaccante belga, decisivo l'incontro tra il giocatore e De Laurentiis.



Nonostante la rete siglata contro il Liverpool il giocatore non starebbe avendo un buon feeling con l'ambiente partenopeo, e i nerazzurri fiutano l'affare in vista della prossima finestra estiva di calciomercato.



De Laurentiis avrà un faccia a faccia con il calciatore, per tentare di ricucire i rapporti e per intavolare il discorso del rinnovo di contratto. Nel frattempo l'Inter rimane alla finestra, ma tutto dipenderà dalle sorti del confronto tra il patron azzurro e il centravanti.