Mertens Inter, il nome del belga torna in voga: rinnovo col Napoli a rischio

Se nei primi giorni di marzo il rinnovo di Dries Mertens col Napoli sembrava ormai cosa fatta, oggi non è più così. Aurelio De Laurentiis, per convincere il belga a rinnovare il proprio contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, propose al giocatore un biennale da 4 milioni di euro a stagione più 500.000 euro legati ai bonus con un premio di altri 2 milioni di euro alla firma.

Un affare dunque che porterebbe nelle tasche di Mertens circa 11 milioni di euro in due stagioni. A riguardo, stando a quanto riferito dalla redazione di Sportmediaset, l'Inter è pronta a preparare la controffensiva.

Al n°14 azzurro Beppe Marotta vorrebbe offrire un biennale da 6 milioni di euro netti a stagione più un'opzione per il terzo anno. Tale offerta quindi, economicamente garantirebbe a Mertens un milione di euro in più con la possibilità di rimanere a Milano per più tempo.