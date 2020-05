Mertens Inter: il belga sempre più vicino, ma attenzione alla concorrenza

I nerazzurri sarebbero pronti a piazzare il colpaccio a parametro zero Dries Mertens. Il belga, in scadenza di contratto a fine stagione, non sembrerebbe intenzionato a rinnovare e il suo entourage sarebbe già al lavoro per trovargli una nuova sistemazione. Sulle tracce del classe ‘87 ci sarebbero Chelsea, Inter, Monaco e anche il Newcastle. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, al momento, l’Inter sarebbe la squadra in pole position. Il club nerazzurro avrebbe messo sul piatto un contratto triennale da 6 milioni di euro a stagione più bonus e le parti sembrerebbero molto vicine all’accordo.

Ma attenzione alla concorrenza inglese, specialmente quella del Newcastle. I Magpies, che hanno recentemente cambiato proprietà, sarebbero pronti a presentare una ricca offerta per convincere il belga a trasferirsi in Premier League. Come riportano i media britannici, gli avrebbero proposto un contratto biennale da 7 milioni di euro a stagione.