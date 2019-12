Mertens Inter, Antonio Conte vuole l'attaccante del Napoli

Antonio Conte vuole Dries Mertens. Il tecnico salentino avrebbe espresso il desiderio di portare a Milano l'attaccante del Napoli, già cercato ai tempi del Chelsea.



Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Nieuwsblad Conte avrebbe individuato nel numero 14 partenopeo il degno profilo da affiancare a Lukaku qualora Lautaro Martinez andasse al Barcellona.



I due sono già compagni in Nazionale e il loro eccellente affiatamento potrebbe fare al caso dei nerazzurri. La trattativa sembrerebbe fattibile data l'imminente scadenza di contratto del calciatore che lo rende un'occasione ghiotta per i top club europei in vista del mercato. L'Inter cerca di trattenere "El Toro" ma in caso di cessione di quest'ultimo Mertens diventerebbe l'obiettivo primario.