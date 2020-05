Mertens Inter, affare in standby: il belga ha un’altra priorità

Il futuro di Dries Mertens è sempre più incerto. Il belga, in scadenza di contratto al prossimo giugno, non avrebbe ancora scelto la sua prossima destinazione. Su di lui ci sarebbero diverse squadre, specialmente Inter e Chelsea.

Beppe Marotta sarebbe da tempo in contatto con l’entourage del giocatore e avrebbe messo sul piatto un contratto biennale da circa 6 milioni netti a stagione più bonus. I nerazzurri lo avrebbero individuato come il sostituto ideale del partente Alexis Sanchez e vorrebbero chiudere la trattativa il prima possibile.

Negli ultimi giorni, il belga sembrava essere ad un passo dai nerazzurri, ma il suo futuro potrebbe essere ancora con la maglia Napoli. Secondo quanto riportato da Sky Sport 24, la priorità del giocatore sarebbe quella di restare ancora in azzurro e sarebbe in attesa di un’altra offerta di Aurelio De Laurentiis. Il club partenopeo però, non sembrerebbe disposto ad accontentare le alte richieste di ingaggio e non vorrebbe spingersi oltre i 4 milioni annui più bonus.