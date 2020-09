Meret Inter, l'erede di Handanovic potrebbe essere lui

I lavori in corso per costruire l'Inter del futuro in Via della Liberazione procedono in maniera piuttosto efficiente. Soprattutto, per quanto concerne l'eredità di Samir Handanovic.

L'attuale n.1 nerazzurro, nonché capitano, lo scorso 14 luglio ha spento ben 36 candeline. Un traguardo importante che potrebbe vedere il portiere alle prese con l'ultima stagione tra i pali.

E' così dunque che entra in scena il nome di Alex Meret, sotto la procura di Federico Pastorello e che l'estate prossima potrebbe diventare il prescelto per sostituire Handanovic. Il classe '97 ha un contratto in scadenza con il Napoli a giugno 2021 che probabilmente verrà esteso di un anno, ma secondo Sportitalia Beppe Marotta è pronto a trattare con Aurelio De Laurentiis per portare l'ex Udinese a Milano.