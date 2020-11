Mercato - Vecino al Torino? No, i granata puntano a un altro nerazzurro

Con l'avvicinarsi della sessione invernale di mercato, continuano ad intensificarsi le voci sulle possibili mosse dell'Inter, in entrata e in uscita. Secondo quanto riportato da TuttoSport, i nerazzurri sarebbero forti sul difensore del Torino, Armando Izzo, il quale non vedrebbe l'ora di unirsi al gruppo guidato da Antonio Conte.

Chi potrebbe invece fare il percorso inverso è Vecino, da tempo ai margini del progetto del tecnico leccese. Il giocatore uruguaiano però non sembra totalmente convinto della destinazione, in quanto preferirebbe un club più ambizioso, e soprattutto non vorrebbe dire addio alle coppe europee. Secondo la testata torinese, il club guidato da Marco Giampaolo potrebbe tuffarsi su un altro giocatore nerazzurro: Radja Nainggolan.

Il belga sarebbe sicuramente un acquisto di peso per i granata, in grado di cambiare gli obiettivi in campionato della squadra. Per tentare il colpo però serve incassare, ed è per questo che la vendita di Izzo potrebbe finanziare direttamente l'acquisto del Ninja.