Mercato: Ufficiale, un' altra rivelazione della Primavera lascia l'Inter

Con un comunicato ufficiale pubblicato sul sito della società pochi minuti fa, l'Inter ha reso nota la cessione di Nicholas Rizzo al Genoa.

"FC Internazionale Milano comunica il trasferimento a titolo definitivo di Nicholas Rizzo al Genoa CFC. Cresciuto nel Settore Giovanile interista, il difensore classe 2000 si è laureato campione d'Italia con la Primavera nerazzurra nella stagione 2017/18 ed è stato tra i protagonisti della vittoria nella Viareggio Cup 2018. "

Dopo le cessioni arrivate entro il 30 giugno, utili in ottica plusvalenze per il bilancio 2018-19, arriva adesso il trasferimento di Rizzo, il giovane difensore centrale che ha impressionato molti osservatori nelle finali del torneo Primavera per la potenza fisica e la buona tecnica messa in mostra.