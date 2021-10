Mercato: rifiuta ben due offerte. Il calciatore vuole solo l’Inter!

Mercato: Andrè Onana sarà il nuovo portiere dell'Inter.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il calciatore avrebbe raggiunto un accordo verbale, ne parliamo anche qui, con i dirigenti nerazzurri e dovrebbe firmare il suo contratto durante la sessione del mercato invernale.

L'Ajax, società che ne detiene il cartellino fino al 2022, è apparsa molto irritata dal comportamento adottato dal classe 1996. Come raccontato da Voetbal International alcune persone che lavorano nel club olandese sono convinte che l'estremo difensore abbia firmato già un contratto con un nuovo club, proprio nelle ore in cui ne notizie provenienti italiane confermano l'accordo tra l'Inter ed il calciatore.

L'atteggiamento non è piaciuto ai "Lancieri" proprio perché, come ha riportato anche il Telegraaf, il camerunense, nei mesi scorsi, aveva dichiarato di essere interessato al rinnovo del contratto. Successivamente, però, Onana ha rifiutato offerte molto importanti provenienti da Lione e Nizza proprio per accasarsi all'Inter. Gli olandesi avrebbero provato a cederlo anche in estate pur di non perderlo a parametro zero ma l'ennesima resistenza effettuata dall'estremo difensore ha accelerato i discorsi con i dirigenti milanesi. Il portiere potrà rientrare in campo a novembre, data in cui scadrà la squalifica inflittagli dalla Uefa.

Piero Ausilio e Giuseppe Marotta avrebbero anche pensato di portarlo alla Pinetina già a febbraio ma, affinché questo sia possibile, bisognerà prima trovare una sistemazione a Ionut Radu. Il calciatore rumeno, nonostante le ottime prove estive, non è mai stato utilizzato da Inzaghi ed ha rifiutato anche le proposte in arrivo dall'Udinese e dalla Real Sociedad. Qui troverete altri dettagli.