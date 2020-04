Mercato, Raiola vuole portare un ex Juve all'Inter: i dettagli

Spazio anche per il mercato a tinte nerazzurre sull'edizione odierna di TuttoSport. Secondo il quotidiano torinese, il club meneghino sta studiando varie strategie per confezionare il nuovo reparto offensivo da regalare ad Antonio Conte in vista della prossima stagione. Tra i nomi caldi in casa Inter ci sarebbe anche quello di Moise Kean.

Il classe 2000 ex Juventus si è trasferito al New Castle la scorsa estate ma sta facendo più fatica del previsto ad ambientarsi nel contesto calcistico inglese. Proprio per questo motivo il suo agente, Mino Raiola, vorrebbe riportarlo in Italia al più presto e l'Inter, anche in virtù dei buoni rapporti tra lui e Marotta, sembrerebbe essere meta gradita al giocatore.

Il prezzo del cartellino dovrebbe aggirarsi intorno ai 25 milioni di euro; una cifra contenuta, che permetterebbe al club nerazzurro di dirottare il grosso della spesa estiva su altri nomi, come ad esempio quello di Chiesa, vero e proprio pallino dell'ex DS della Juventus. TuttoSport inoltre ipotizza un reparto d'attacco formato da Lukaku, Mertens, Giroud e Kean, ragionando dunque su una ipotetica cessione di Lautaro Martinez nel corso dell'estate.