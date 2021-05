Mercato, per Sensi si muove la Fiorentina e... un'outsider

Un avvio elettrizzante, prima di un percorso di quasi due stagioni tracciato da una lunga serie di infortuni. Stefano Sensi aveva iniziato la sua avventura all'Inter con 3 gol e 4 assist nelle prime 7 apparizioni con la maglia nerazzurra. Si parlava dell'erede di Iniesta, poi i problemi fisici hanno frenato l'ascesa dell'ex Cesena e Sassuolo.

Nelle ultime settimane, Sensi è tornato a giocare con continuità. Un minutaggio importante in vista di Euro 2020, prima competizione internazionale in cui Sensi vuole ritagliarsi un ruolo da protagonista nella Nazionale di Roberto Mancini. In attesa dell'Europeo, che inizierà a Roma con la sfida tra Italia e Turchia dell'11 giugno, si infiamma il mercato intorno al numero 12 dell'Inter.

Secondo quanto riferisce Calciomercato.com, il suo ex allenatore Roberto De Zerbi lo rivorrebbe a disposizione allo Shakhtar Donetsk. Il club ucraino sta già preparando l'offerta per provare a convincere il calciatore. De Zerbi ha raggiunto un accordo con la squadra di Donetsk pochi giorni fa, dopo aver ottenuto garanzie da parte della dirigenza soprattutto sul mercato in entrata, e Sensi sarebbe perfetto per la sua idea di calcio.

Shakhtar, ma non solo. Come vi abbiamo raccontato nella giornata di ieri, c'è stato un sondaggio da parte della Fiorentina, che sta pensando a Sensi per rinforzare il centrocampo. Al momento il calciatore non valuta l'ipotesi viola perché vuole continuare a misurarsi con palcoscenici europei, ma mai dire mai. A 15 milioni l'Inter potrebbe vacillare.