Mercato - Per Lukaku e Icardi la Juventus ha un piano che fa paura all'Inter

Si fa sempre più caldo l'asse Milano-Torino per quanto concerne Mauro Icardi. Il bomber di Rosario, costretto ad abbandonare l'Inter, ha già fatto sapere di avere come alternativa prioritaria proprio il club bianconero.

Lo stesso club che, per fare uno sgarbo agli storici rivali nerazzurri, starebbe pianificando una strategia definita da Sportmediaset quasi "diabolica". L'intenzione dei torinesi infatti, sarebbe quella di temporeggiare per poi soffiare all'ultimo Romelu Lukaku all'Inter.

Il tutto, con lo scopo preciso di lasciare il club meneghino senza punte di alto livello. Qualora però Icardi dovesse spazientirsi e dovesse accettare il Napoli, con i soldi incassati dalla cessione dell'ex Samp l'Inter affonderebbe il colpo per il belga. In quest'ultimo caso, a rimanere col cerino in mano sarebbero i bianconeri e non i nerazzurri.