Mercato - Occhio a Smalling: rapporti eccellenti tra Inter e M.United

Potrebbe non essersi ancora chiuso l'asse di mercato che lega la Milano nerazzurra a Manchester, sponda United. Le operazioni Lukaku, Sanchez e Young hanno dimostrato che i rapporti tra i due club sono ottimi, e proprio per questo motivo il noto esperto di mercato, Alfredo Pedullà, non esclude un nuovo possibile colpo per il club meneghino.

Secondo Pedullà infatti, l'Inter potrebbe inserirsi nella corsa a Chris Smalling, difensore che ha molti estimatori in Italia e che ha lasciato la Roma dopo che quest'ultima non è riuscita a trovare un accordo con i Red Devils. In caso di uscita di uno tra Godin e Skriniar, entrambi sul mercato, non è da escludere che i nerazzurri si fiondino sul calciatore inglese.

Smalling comunque continua a lanciare messaggi d'amore alla Roma, ed è chiaro che il suo primo obiettivo sia quello di tornare nella capitale in vista della nuova stagione.