Mercato: notizia dell'ultim'ora! L'Inter ha il pre-accordo col calciatore

"Onana scalpita, il pre-accordo c'è". Il Corriere dello Sport in edicola oggi, lunedì 6 settembre, titola così l'articolo a pagina 19: l'Inter sarebbe, dunque, sempre più vicina al primo colpo di mercato in vista del 2022.

L'articolo di Andrea Ramazzotti fa il punto della situazione riassumendo quanto si è verificato in queste ultime ore. Il direttore sportivo dell'Ajax, Marc Overmars, "è stato chiaro: (il giocatore, ndr) ha rifiutato sia la cessione in estate sia il rinnovo del contratto, quindi per lui non c'è più posto". Le parole di Overmars potete rileggere in questo nostro articolo. Quale sarà il futuro immediato del portiere? "Si allenerà con la seconda squadra e sarà ceduto a gennaio o - conferma il quotidiano sportivo - andrà via a giugno 2022 a parametro 0". Come si sta muovendo l'Inter? Secondo Andrea Ramazzotti "Marotta e Ausilio puntano alla seconda soluzione e ne hanno parlato in maniera approfondita con l'agente dell'estremo difensore camerunense, Albert Botines, che è pure il rappresentante di quel Bellerin trattato senza grande convinzione prima di prendere Dumfries".

Il Corriere dello Sport non usa giri di parole: "In viale della Liberazione hanno una convinzione: Onana sarà il successore di Handanovic che, a dispetto del suo contratto in scadenza a giugno, non è detto che se ne vada. La prossima estate Samir avrà 38 anni, ma fisicamente è integro e due portieri di ottimo livello servono. Anche perché - ricorda il quotidiano sportivo - Onana arriverà a Milano tra 10 mesi, a secco di partite giocate dal febbraio 2021". L'attuale portiere dell'Ajax è infatti squalificato e tornerà 'arruolabile' solo il 3 novembre come abbiamo spiegato in questo nostro approfondimento.

Il Corriere dello Sport sottolinea come "i giocatori che si svincoleranno il prossimo 30 giugno possono firmare con una nuova società da gennaio in poi. Ecco perché l'Inter, pur sentendosi in netto vantaggio sulla concorrenza grazie al pieno gradimento del portiere di trasferirsi a gennaio, non può dirsi al riparo da brutte sorprese". Ribadiamo, infine, il titolo del quotidiano sportivo: "Onana scalpita, il pre-accordo c'è".