Mercato, notizia bomba: 'Giocatore molto, molto vicino all'Inter!'

Mercato Inter: l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, starebbe preparando l'assalto decisivo per il primo rinforzo da regalare a Simone Inzaghi.

Nelle ultime ore è arrivata anche la conferma del giornalista di Sky Sport, Fabrizio Romano. Durante una diretta sul suo canale Twitch, l'esperto di trattative ha detto: "Onana è molto molto vicino all'Inter. L'Inter non ha chiuso, ma - ha ribadito - è molto vicino". Il portiere dell'Ajax ha il contratto in scadenza nel 2022 e, a quanto si apprende, non ha intenzione di prolungare il suo rapporto con il club di Amsterdam. L'obiettivo del club di viale della Liberazione, dunque, sarebbe quello di ingaggiarlo a 0. Un 'colpo' che ricorderebbe molto quello, messo a segno lo scorso giugno, di Hakan Çalhanoğlu.

Onana, attualmente, è alle prese con la squalifica per la violazione delle regole anti-doping. Scadrà ufficialmente il 4 novembre, ma come confermato dalla sentenza del TAS di Losanna, ai calciatori viene concesso di tornare ad allenarsi già da due mesi prima della 'riabilitazione' definitiva. "La domanda, per ora, è se ritroverà un posto in prima squadra a lungo termine. Adesso - aveva detto, nei giorni scorsi, Marc Overmars, il ds dell'Ajax - stiamo andati avanti senza di lui e abbiamo acquistato due portieri proprio durante la sua squalifica. Entrambi sono importanti, uno esperto e uno di talento con uno sguardo al futuro. La squadra ha già iniziato la stagione ed è in fase di costruzione".

