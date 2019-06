Mercato, niente Inter per Zielinski: pronto il rinnovo con il Napoli

Nelle scorse ore, in casa Inter era circolato anche il nome di Piotr Zielinski come uno dei possibili rinforzi per la nuova squadra di Antonio Conte. La mezzala polacca ha appena concluso la sua terza stagione al Napoli. Tuttavia,questa suggestione di mercato sembra essere destinata a restare tale.

Come si legge infatti nel sito de "La Gazzetta dello Sport", "nelle intenzioni di De Laurentiis c’è la possibilità di sottoscrivere un accordo nuovo in tutte le forme, garantendo al giocatore uno stipendio da 2,3 milioni a stagione fino al 2023. Le parti starebbero discutendo alcuni dettagli, tipo bonus, legati ai risultati del club e dello stesso Zielinski. L’appuntamento per la firma è fissato nei primi giorni del ritiro, a Dimaro, dove De Laurentiis s’interesserà della questione che non riguarda il solo centrocampista polacco, ma anche l’altro connazionale, ovvero, Arek Milik".