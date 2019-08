Mercato: Lukaku all'Inter lascia una situazione esplosiva alla Juventus

La Gazzetta dello Sport fotografa la situazione creatasi dopo la fine del mercato in entrata in Premier League con il botto finale di Romelo Lukaku all'Inter. Secondo il quotidiano milanese il traferimento in nerazzurro della punta del Manchester Unite lascia pesanti strascichi in casa bianconera.

Non solo Paulo Dybala ha rifiutato il passaggio ai Red Devils ed al Tottenahm poi, ma c'è un altro grande scontento che Paratici e Maurizio Sarri contavano di non avere più in rosa.

Mario Mandzukic, nei progetti del DS juventino, doveva essere la chiave di volta per beffare l'Inter sul traguardo inglese, offrendo allo United il sostituto naturale di Lukaku. ma le cose non sono andate così-

"Il guerriero ha un orgoglio smisurato e non gli piace essere trattato come un pacco postale...al di là dei tempi stretti per la chiusura del mercato inglese, il croato non ha voluto approfondire la questione nonostante la destinazione prestigiosa,"

Un altro scontento alla Continassa insomma, oltre alla coppia argentina Dybala Higuain. Una situazione che èer ora porta nervosismo e polemiche in tutto l'ambiente, in attesa che nelle ultime settimane di mercato arrivino proposte utili alla soluzione di questi casi così spinosi.