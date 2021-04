Mercato, Lucas Vazquez non rinnova col Real. L'Inter ci aveva pensato

Lucas Vazquez ha deciso: non rinnoverà il contratto in scadenza con i blancos. E adesso pensa al suo futuro. Al giocatore piace la Premier e la Bundes. Ma l'Inter ci pensa.

Come riporta ABC, l'esterno merengue con ogni probabilità approderà la prossima stagione in una di queste 3 big: Chelsea, Manchester United o Bayern Monaco. Escluse dunque altre possibili destinazioni, compresa quella italiana.

Come riporta calciomercato.com i nerazzurri avevano pensato al classe '91. Da febbraio in poi, infatti, Marotta e Ausilio si sono proiettati sul jolly a tutta fascia, per rinforzare la rosa in ottica Champions. Pista, poi, abbandonata - per il momento - per puntare su Wijnaldum.