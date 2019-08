Mercato: lascia l'Inter a 19 anni, le sue parole sono una lezione per molti

Oggi è arrivata l'ufficialità, Davide Merola lascia l'Inter per trasferirsi all'Empoli in via definitiva. Con la Primavera di Armando Madonna ha vinto Supercoppa, Campionato e Torneo di Viareggio. Poi, con Luciano Spalletti addirittura l'esordio in Europa League. Prima di lasciare l'Inter, il classe 2000 campano ha voluto inviare una lettera di saluto a tutto l'ambiente nerazzurro, a testimonianza di quanto, pur giovanissimo, possa sentirsi interista dentro, una lezione anche per molti più anziani di lui

"Ebbene sì...dopo 8 anni mi ritrovo qui a scrivere e pensare a tutti i momenti passati qui in questa grande squadra,L’INTER.È difficile per me esprimere tutto ciò che è stato ma so per certo che tutto questo mi ha fatto crescere sia come giocatore che come uomo. Questi sono giorni in cui provo sentimenti contrastanti,da una parte sono carico a mille per la nuova avventura che mi attende e che sono pronto a dare me stesso per raggiungere nuovi obiettivi, dall’altra provo un grande nodo alla gola per quello che sto lasciando e che con questa lettera voglio ringraziare.Voglio ringraziare innanzitutto i miei compagni,davvero unici,che mi hanno sempre supportato e incoraggiato anche nei momenti più difficili,sempre insieme pronti a gioire come nei momenti più belli.

Un Grazie speciale va a questa società con la quale ho potuto vincere tanto a livello di settore giovanile ma soprattutto è grazie a questa squadra che ho potuto realizzare uno dei miei sogni più grandi,quello di esordire in Europa League al SAN SIRO. Ringrazio ancora tutte le persone che lavorano per questa società staff tecnico,dirigenti ecc.. Ringrazio i tifosi e alle loro belle parole spese per me,al di là della maglia come calciatore e questo mi riempie di gioia. Ora però inizia una nuova sfida con dei nuovi obiettivi da raggiungere, e io sono pronto a mettermi in gioco ,dimostrare e crescere

(Foto profilo Instagram Davide Merola)