Mercato, lampo nella notte: Marotta prepara l'assalto a un big della A

Dopo le conferme sul possibile arrivo di Andrè Onana, viene rilanciata anche un'altra indiscrezione di mercato: l'ad dell'Inter, Giuseppe Marotta, starebbe infatti lavorando a un altro regalo per Simone Inzaghi. Nel mirino c'è un big della Serie A.

Andiamo come sempre con ordine e iniziamo dal portiere dell'Ajax. Nelle ultime ore è arrivata la conferma del giornalista di Sky Sport, Fabrizio Romano. Durante una diretta sul suo canale Twitch, l'esperto di trattative ha detto: "Onana è molto molto vicino all'Inter. L'Inter non ha chiuso, ma - ha ribadito - è molto vicino". Il portiere dell'Ajax ha il contratto in scadenza nel 2022 e, a quanto si apprende, non ha intenzione di prolungare il suo rapporto con il club di Amsterdam. L'obiettivo del club di viale della Liberazione, dunque, sarebbe quello di ingaggiarlo a 0. Un 'colpo' che ricorderebbe molto quello, messo a segno lo scorso giugno, di Hakan Çalhanoğlu. Il nostro approfondimento potete trovarlo qui.

Sempre nelle ultime ore viene rilanciata un'altra indiscrezione di mercato. Secondo cittaceleste.it, infatti, l'amministratore delegato interista Marotta da tempo avrebbe messo nel mirino Robin Gosens dell'Atalanta. "Tanto che a quanto pare, un assalto sarebbe previsto a breve" conferma il sito del circuito della Gazzetta dello Sport. Come reagirebbe il club di Bergamo? Secondo cittaceleste.it, la Dea proporrà al titolare della Germania un prolungamento del contratto che prevederà anche un adeguamento salariale. "Marotta - aggiunge il sito - potrebbe spingerlo all'addio proponendogli un contratto da paura. E solo dopo, magari, potrebbe mettersi al tavolo con l'Atalanta forte di un accordo, appunto, col calciatore".

Gosens, ovviamente, sarebbe un regalo 'enorme' per la rosa di Simone Inzaghi. Non resta, dunque, che attendere le (possibili) evoluzioni di questa 'situazione' che già fa sognare i tifosi...