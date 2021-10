Mercato, lampo dalla Spagna: 'L'Inter cerca Aguero!'

Mercato: un autentico lampo, proveniente dalla Spagna, apre la giornata. L’Inter è alla ricerca del Kun Aguero.

Come riporta Diario Gol, l’attaccante potrebbe lasciare il Barcellona dopo la delusione per l’addio di Lionel Messi, dopo i numerosi problemi fisici e con la forte crisi economica che sta investendo il club blaugrana. Un’avventura, insomma, sicuramente non iniziata nel migliore dei modi per l'ex Manchester City e che potrebbe finire presto. Come? Si vocifera di una una possibile risoluzione del contratto. Sulle tracce di Aguero ci sarebbe appunto anche l’Inter. "Non è una situazione semplice, ma nemmeno da escludere - scrive infatti Diario Gol - Ci sono tutti i numeri a favore di Kun Aguero per lasciare presto il Barça, prima ancora di esordire al Camp Nou da giocatore". L'articolo prosegue rivelando come "l'Inter sarebbe una delle squadre che hanno già bussato alla sua porta". Tempistiche? A quanto si apprende sarebbe un'opportunità per la sessione estiva del mercato.

ll nodo - ed è estremamente facile da ipotizzare - è sempre legato ad Alexis Sanchez. Se il cileno dovesse 'scigolierlo' con la risoluzione del contratto - come vi abbiamo raccontato in esclusiva con questo articolo -, la società nerazzurra si libererebbe di un maxi ingaggi (circa 7 milioni di euro) e potrebbe dunque reinvestire parte del denaro. Attenzione, però. Anche la Juventus sarebbe interessata ad Auguero. I bianconeri sono alla ricerca di una punta di esperienza per completare il reparto e per far crescere giovani come Kaio Jorge e come Moise Kean.

L'Inter, oltre ad Auguero, monitora anche altri profili. Sempre dalla Spagna potrebbe arrivare la quarta punta. Il nome è quello di Luka Jovic (leggi qui le ultime su questo interessamento). Attenzione anche al centrocampo che potrebbe essere rinforzato con Nahitan Nandez del Cagliari sempre al centro dei pensieri dei dirigenti di viale della Liberazione (leggi qui le ultime sull’uruguayano).