Mercato - Lampard su Kanté: "Vogliamo una soluzione che accontenti tutti"

Continua a tenere banco in casa Chelsea il futuro di N'Golo Kanté, mai messo ufficialmente sul mercato dalla squadra londinese ma sul quale non sembrano fermarsi i rumors che lo vorrebbero lontano dai blues. L'Inter, e in particolare Antonio Conte, ancora sperano di poter raggiungere un accordo per l'arrivo del francese a Milano.

Al termine del match contro il West Bromwich, è lo stesso allenatore del Chelsea, Frank Lmapard, a parlare del futuro del centrocampista, aprendo uno spiraglio ad una possibile cessione: " Bisogna valutare il singolo caso per trovare una soluzione che soddisfi tutte le parti: il calciatore, me e il club. La rosa è molto lunga ma al momento Jorginho e Kanté sono a mia disposizione. Non sono nella condizione di poter parlare di quello che può succedere."

Secondo le ultime notizie provenienti dall'Inghilterra, il Chelsea vorrebbe almeno 60 milioni per lasciar partire il centrocampista campione del mondo. Una cifra importante, soprattutto in questo mercato in crisi dopo le perdite dovute alla pandemia.