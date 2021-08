Mercato, la Sampdoria ci prova per un centrocampista del Bayern Monaco

Una delle squadre più attive di questo calciomercato è la Sampdoria del presidente Massimo Ferrero, che a pochi minuti dalla fine del calciomercato, sta provando a rinforzare in maniera importante la squadra in modo da regalare al nuovo tecnico blucerchiato, D'Aversa, una squadra che possa competere per traguardi importanti nella stagione appena iniziata.

E proprio in questi minuti, secondo quanto riportato da parte di Sky Sport, la società ligure starebbe trattando, in prestito, con il Bayern Monaco, il trasferimento del giovane centrocampista francese classe 1999, Mickael Cuisance, che l'anno scorso ha giocato, ancora in prestito, al Marsiglia. Sul centrocampista, però, c'è la concorrenza di un'altra società italiana, ovvero il Cagliari del presidente Tommaso Giulini che, dopo aver preso Keita Balde, non vuole fermarsi.

L'eventuale acquisto di Cuisance, dunque, rafforzerebbe la Sampdoria, sia per la stagione, ovviamente, ma anche nell'immediato in vista della prossima partita di campionato, che si giocherà a Marassi, contro l'Inter. Una sfida difficile per i nerazzurri che la scorsa stagione sono usciti sconfitti per 2-1 contro i blucerchiati.