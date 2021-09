Mercato: l’Inter vuole rinforzarsi. Il piano di Marotta per 3 colpi

Mercato Inter: i dirigenti sono al lavoro per potenziare l'attacco di Simone Inzaghi.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, piacerebbe molto Mikkel Damsgaard. Il calciatore della Sampdoria, seguito anche dalla Juventus, potrebbe essere un ottimo rinforzo per il reparto perché sarebbe in grado di ricoprire diversi ruoli. Un'offerta da 30 milioni di euro, o l'inserimento di qualche contropartita tecnica, potrebbe far vacillare la società blucerchiata.

Dopo aver perso Romelu Lukaku, l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, si starebbe muovendo ancora per individuare possibili altri eredi. Oltre al calciatore danese, affascina infatti l'idea Giacomo Raspadori. L'attaccante del Sassuolo, che ha una valutazione di circa 25 milioni di euro, rappresenta una pista molto percorribile considerati gli ottimi rapporti con il direttore sportivo degli emiliani, Giovanni Carnevali. Inoltre, come vi spieghiamo in questo articolo, il gioiello della Nazionale di Roberto Mancini è un dichiaratissimo tifoso nerazzurro e sarebbe stato sondato anche quando i club della Premier League premevano per avere Lautaro Martinez.

Prima che si arrivasse a Joaquin Correa, i dirigenti milanesi hanno provato a strappare Lorenzo Insigne al Napoli. Il numero 24 partenopeo ha il contratto in scadenza nel 2022 e sarebbe un ottimo affare a costo zero. Durante il mercato estivo si è parlato anche di un eventuale contratto quadriennale da 6 milioni di euro propostogli proprio dall'Inter. Qui leggerete altri aggiornamenti.

L'ex Pescara, però, è centrale nel progetto di Luciano Spalletti e, proprio in merito al suo futuro, ha risposto a Sky Sport di essere concentrato perché il pensiero principale non è il rinnovo con i campani ma quello di giocare questa stagione proprio perché è legato da un altro anno alla squadra presieduta da Aurelio De Laurentiis. Il suo ingaggio non sarebbe da escludere comunque. Specie se a fine stagione Alexis Sanchez dovesse lasciare la Pinetina.