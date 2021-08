Mercato, l'Inter prepara il colpo da 30 milioni: trattativa caldissima

Mercato: "L'Inter avanza per Joaquin Correa, ma nelle ultime ore si sta muovendo anche per Andrea Belotti". Il Corriere dello Sport in edicola oggi, martedì 23 agosto, riassume così la situazione delle trattative in casa nerazzurra.

Fabrizio Patania spiega che "è dura trattare con la Lazio e il debutto di San Siro con il Genoa potrebbe aver suggerito a Simone Inzaghi nuove strade: Sensi da seconda punta in attesa di Lautaro Martinez e del recupero di Alexis Sanchez, più una ricchezza a centrocampo (Vidal, Vecino, Gagliardini sono riserve), invitano a riflettere". Attualmente è 'il segreto di Pulcinella' che ai nerazzurri manchi una prima punta di fisico e centimetri che sappia dare il cambio a Edin Dzeko. Secondo il Corriere dello Sport "Lautaro, quel lavoro non può farlo, anche se sa muoversi da centravanti. È dinamico e attacca la profondità" ma sottolinea poi il quotidiano sportivo "l'idea del centrocampo pieno di assalitori lo convince".

Attualmente "sul fronte Correa sono confermate le indiscrezioni trapelate sabato. L'Inter - conferma Patania nel suo articolo - ha provato ad aprire la trattativa con una prima proposta: 5 milioni di prestito oneroso, 25 di riscatto, 30 l'offerta per El Tucu". A quanto si apprende, Alessandro Lucci, il manager dell'argentino, sta parlando con Lotito. Attenzione, però: "C'è molta distanza" conferma il Corriere dello Sport perché la Lazio chiede qualche milione in più e una formula diversa. Non solo. "Il club biancoceleste - ricorda il quotidiano sportivo - deve riconoscere il 20% del ricavato al Siviglia, da cui aveva acquistato Correa nel 2018. Per questo motivo Lotito non vorrebbe scendere sotto la soglia dei 35 più bonus".

Per questi motivi informa il Corriere dello Sport "sta prendendo piede la candidatura di Belotti, campione d'Europa con l'Italia e in scadenza con il Torino nel 2022". La situazione è trasparente: il presidente Urbano Cairo chiede 30 milioni per il cartellino del centravanti. Patania, nel suo approfondimento, sottolinea però un aspetto importante: "Se diventerà un obiettivo reale o se si tratta di un diversivo per indurre la Lazio ad ammorbidirsi su Correa lo scopriremo più avanti".