Mercato, l'Inter ha scelto, Marotta molla un obbiettivo top

Luca Marchetti ha fatto il punto sul mercato dell'Inter nell'ultimo editoriale per TuttomercatoWeb. Secondo il giornalista di Sky a Londra si sono convinti che Eriksen possa lasciare il Tottenham già da gennaio e per questo la dirigenza degli Spurs avrebbe chiesto all'Inter di concludere l'affare in tempi rapidi. La cifra è quella riportata da giorni, intorno ai 20 milioni di euro che potrebbe non essere un problema, così come l'accordo con il giocatore .

Ma la strategia del club porterebbe verso una soluzione diversa. Eriksen resta un obbiettivo importante per il mercato estivo, ma in questo momento l'Inter punta soprattutto su Arturo Vidal, anche esponendosi al rischio di favorire così la concorrenza.

Marchetti ha parlato anche della fascia sinistra dove si allontana Marcos Alonso, per il quale il Chelsea ha addirittura aumentato la richiesta, arrivata a 35 milioni di euro. Il piano B mette nel mirino Marcos Acuna ma lo Sporting Lisbona ha già respinto al mittente la prima offerta nerazzurra di 10 milioni di euro. Molto dipenderà dalle uscite, Politano e Gabigol per primi, anche se l'intervento in quella zona del campo non pare necessario a tutti i costi.