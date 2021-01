Mercato - L'Inter ha giù individuato il prossimo colpo a parametro zero

La crisi economica dovuta alla pandemia ha colpito duramente il mondo del calcio, che adesso cerca di sopravvivere limitando il più possibile le spese. Anche i migliori club europei cercheranno di sfruttare le occasioni, non potendo puntare sulla solita forza economica. Tra questi c'è anche l'Inter, che come ci spiega TuttoSport si sta muovendo in vista della prossima stagione.

Secondo quanto riportato dal quotidiano torinese, i nerazzurri avrebbero i mirini puntati di Arkadiusz Milik, attaccante del Napoli che da tempo ormai è ai margini della rosa guidata da Gennaro Gattuso. Il centravanti polacco andrà in scadenza di contratto il prossimo giugno, e da questo febbraio sarà libero di firmare con qualsiasi club.

I partenopei faranno di tutto per cederlo in questa sessione di mercato per non perderlo a zero tra un mese, ma il rischio resta comunque elevato. Marotta spera che il giocatore continui a rifiutare tutte le offerte pervenute, in modo tale da bloccarlo e regalare a Conte il primo rinforzo della campagna acquisti estiva.