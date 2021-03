Mercato, l'Inter guarda in Premier League: colpo da 40 milioni

L'Inter è su Youri Tielemans, in questo momento, uno dei migliori centrocampisti in circolazione. Secondo quanto riportato da Fichajes.net, "i nerazzurri offriranno 40 milioni di euro per lui Antonio Conte ha dato il suo benestare e ha chiesto agli uomini mercato di concludere al più presto la trattativa, in modo che altri grandi in Europa non provino a farlo. Il raggiungimento dello scudetto sarà essenziale per questo trasferimento, poiché Tielemans vuole entrare a far parte di una squadra vincente che aspira a vincere tutto nella prossima stagione".

Il giornale spagnolo riporta l'interesse dei nerazzurri nei confronti del centrocampista del Leicester classe '97. Rimane comunque difficile intavolare una trattativa, in questo momento particolare dal punto di vista societario, soprattutto se si parla di cifre elevate come queste. Possibile che i nerazzurri abbiano chiesto informazioni per il calciatore che si sta affermato in Premier League, ma difficile che, al momento, l'Inter sia pronta a spendere un'ingente somma di denaro.

Al momento Marotta e Ausilio, come vi avevamo raccontato in esclusiva, per il ruolo di centrocampista, sono al lavoro per Georginio Wijnaldum a parametro zero. Una vera e propria occasione da non perdere.