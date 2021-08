Mercato, l'attaccante via dalla Samp: non ci sarà contro l'Inter

Ore frenetiche queste ultime di calciomercato, soprattutto per quanto riguarda le piccole in cerca di sistemare gli ultimi tasselli per la stagione che è appena iniziata e regalare ai propri tecnici rose quanto più competitive possibili. Ecco che, quest'oggi, la Lazio ha chiuso un gran colpo come quello di Mattia Zaccagni dal Verona, che lo scorso venerdì è stato uno dei protagonisti della partita della seconda giornata di Serie A contro l'Inter, conclusasi con la vittoria nerazzurra per 3-1.

E proprio il Verona, per cautelarsi vista la partenza del proprio fantasista, ha deciso di correre ai ripari, acquistando, in prestito con obbligo di riscatto, un giocatore che avesse delle caratteristiche simili. Si tratta di Gianluca Caprari, giocatore di proprietà della Sampdoria, ed ex nerazzurro che è passato alla squadra blucerchiata nell'ambito dell'operazione che ha portato Milan Skriniar a Milano.

Il giocatore, dunque, non ci sarà nel prossimo turno di campionato, quando la Sampdoria di mister D'Aversa, affronterà proprio l'Inter a Marassi, in una trasferta che, l'anno scorso, ha dato una grande delusione ai nerazzurri, vista la sconfitta targata dagli ex Candreva e Keita Balde, con de Vrij che aveva accorciato le distanze.