Mercato, l'Atletico riporta a casa Griezmann: le cifre dell'operazione

Ultima giornata di mercato davvero incandescente, non solo per le squadre piccole, ma anche le big europee sono riuscite a mettere a segno dei colpi davvero molto importanti. A partire dal Paris Saint Germain, che ha effettuato l'ennesimo acquisto della sua estate prendendo Nuno Mendes dallo Sporting Lisbona, fino al Chelsea che, dopo quello di Romelu Lukaku dall'Inter, è riuscita ad acquista il centrocampista spagnolo Saul Ninguez dall'Atletico Madrid.

E proprio la squadra del Cholo Simeone è stata la grande protagonista dell'ultimo grande colpo europeo: infatti, secondo quanto riportata da parte del giornalista di Sky Sport, Fabrizio Romano attraverso il suo profilo Twitter, i colchoneros avrebbero raggiunto l'accordo con l'attaccante francese, Antoine Griezmann, e, soprattutto, con il Barcellona proprietaria del cartellino. La formula è quella del prestito con obbligo di riscatto a 40 milioni di euro.

Un ritorno, quello del petit diable, nella capitale spagnola alla corte di Diego Simeone, nella squadra che più di tutte lo ha reso grande e lo ha fatto conoscere al grande calcio mondiale. Adesso, il francese, farà coppia con un altro ex blaugrana come Luis Suarez, costituendo la coppia d'attacco più forte della Liga, e portando l'Atletico Madrid ad essere la favorita per la vittoria finale.