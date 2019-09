Mercato, l'agente non ha dubbi: "Inter regina". Il commento

Un mercato da protagonista, un grande lavoro svolto da Giuseppe Marotta e la dirigenza nerazzurra. Per Franco Zavaglia non ci sono dubbi: "L'Inter è la regina del mercato".

L'agente ha parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb. Questo il suo commento: "I nerazzurri hanno messo a segno operazioni importanti e mirate, con la ciliegina della cessione di Icardi al PSG, senza rinforzare delle dirette concorrenti".

Zavaglia ha parlato anche del mercato della Juventus: "A livello di entrate gli affari sono stati di primo ordine. La pecca magari è legata al fatto che non sono riusciti a cedere qualche giocatore, forse anche perchè tutti o quasi stanno benissimo in bianconero. In ogni caso credo che i calciatori che il club doveva cedere alla fine faranno comodo in campionato". Sul Napoli: "Forse manca qualcosa davanti ma già così è in grado di competere per lo scudetto. Poi è chiaro che dipende anche da tante componenti, dalla fortuna, dalle squalifiche, dai guai fisici".