Mercato, Kevin Zefi all'Inter? Parla l'agente del calciatore

L'Inter guarda al futuro, coltivando i talenti in casa. In Irlanda si parla già di accordo raggiunto tra l'attaccante del Shamrock Rovers, Kevin Zefi, e i nerazzurri.

Stephen Carr, agente del classe 2005, ha però chiarito la situazione a Sempreinter.com: "Non è ancora successo niente. Sulla stampa sta circolando molto su Kevin, ma al momento non c'è accordo con nessun club. In futuro però può succedere tutto" .