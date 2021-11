Mercato: Kessiè all'Inter? Emerge il retroscena chiave

Mercato Inter: Frank Kessiè avrebbe potuto vestire la maglia nerazzurra su richiesta di Antonio Conte.

Il centrocampista del Milan è stato cercato, due sessioni di mercato fa, dall'Inter per rinforzare il centrocampo. Il suo acquisto, secondo quanto riportato da Calciomercato.com, era stata una richiesta dell'ex tecnico nerazzurro, oggi al Tottenham, Antonio Conte (leggi qui le novità sulla nuova avventura del tecnico leccese a Londra). Un vero e proprio pallino quello dell'ex ct della Nazionale per il centrocampista rossonero. Tanto è vero che, a quanto si apprende, anche adesso lo avrebbe chiesto alla dirigenza degli Spurs. Kessiè è in trattative con il Milan per rinnovare il suo contratto che scade il 30 giugno del 2022. Le parti sono però distanti. Motivo? Le richieste molto alte del numero 70 e del proprio agente Atangana. Richieste che possono, però, essere soddisfatte da parte del Tottenham. Insomma: Antonio Conte ci aveva visto lungo visto il rendimento altissimo del giocatore che si sta confermando come uno dei centrocampisti più forti del campionato.

L'Inter, dal canto suo, guarda avanti. A Simone Inzaghi sono stati promessi due rinforzi in vista del mercato di gennaio. Il primo sarà a centrocampo. In questo caso il primo nome nella lista è quello dello spagnolo della Roma, Gonzalo Villar messo fuori squadra da Josè Mourinho dopo la disfatta contro il Bodo Glimt. In attacco rimane sempre nei pensieri dell'Inter Marcus Thuram, come raccontato anche in questo articolo. Non solo. Nelle ultime ore è rimbalzata la notizia dell'accordo totale per il prolungamento del contratto dall'amministratore delegato, Giuseppe Marotta. L'ad avrebbe trovato infatti un'intesa totale con il presidente Steven Zhang e mancherebbe solo la firma. Qui potete trovare il nostro approfondimento.