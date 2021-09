Mercato: Inzaghi vuole puntare su di lui, ma l'agente 'spiazza' l'Inter

Mercato: al centro dell'attenzione, in casa Inter, c'è il capitolo dei rinnovi.

Da tempo sono infatti iniziate, in modo più o meno velate, le trattative con Marcelo Brozovic, Stefan de Vrij, Nicolò Barella, Milan Skriniar e Lautaro Martinez, il cui rinnovo sembra oramai cosa fatta. Leggi qui per saperne di più. In questa lista va inserito anche Matias Vecino, centrocampista classe 1991, in nerazzurro dalla stagione 2017/2018. L'uruguagio col Bologna ha dimostrato di poter tornare molto utile alla causa dopo una stagione, quella terminata con la conquista del diciannovesimo scudetto, condizionata da tante, troppe 'noie fisiche'.

Secondo Calciomercato.com, c'è però una chiara richiesta da parte dell'agente: il prolungamento dovrà infatti essere di almeno tre anni. Una 'condizione' che, a quanto si apprende, ha un po 'spiazzato' il club nerazzurro. Cosa farà allora l'Inter? A oggi, martedì 21 settembre, la risposta non è ancora arrivata, ci sono delle riflessioni in corso. Di sicuro Vecino è un giocatore che piace molto a Simone Inzaghi. Il tecnico, durante il pre-campionato, ha fatto intendere di voler puntare su di lui. A quanto si apprende, lo stesso centrocampista è rimasto molto soddisfatto. Adesso, però, si aprirà inevitabilmente una partita a scacchi, perché le squadre sul giocatore non mancano. Per esempio: Luciano Spalletti, che lo ha avuto proprio in nerazzurro, lo porterebbe più che volentieri al Napoli. Poi c'è il Milan specie se dovesse perdere Franck Kessiè a parametro zero.

Bisognerà dunque capire le intenzione della dirigenza a viale della Liberazione: proseguire con Vecino oppure perderlo a zero per poi andare su un altro profilo gradito a Inzaghi. In estate il nome forte era quello del cagliaritano Nahitan Nandez.