Mercato Inter,ora per il centrocampo si valutano 3 nomi low cost

Il reparto che con ogni probabilità verrà rivoluzionato a gennaio sarò il centrocampo, dove Conte si trova al momento a corto di uomini. I nomi seguiti sono diversi, ma stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport questa mattina potrebbe esserci stato un cambio di strategia.

Strappare grandi giocatori in inverno non è mai facile, per questo esiste la possibilità che a gennaio arriveranno nomi più facilmente raggiungibili, per posticipare gli investimenti importanti in estate.

Per questo la dirigenza nerazzurra starebbe valutando Kucka, che si sta rendendo protagonista di un grande campionato con il Parma e che potrebbe essere il profilo giusto in quanto ha militato già in una big (il Milan).

Poi piace anche Romulo, oltre a Amrabat. Il marocchino sta facendo molto bene con la maglia del verona, e ha tutte le caratteristiche che piacciono a Conte: corsa, muscoli, inserimento. Questi sono i calciatori che secondo il quotidiano romano potrebbero essere valutati.