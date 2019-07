Mercato Inter:il no di Conte è definitivo, bocciato l'attaccante

Secondo Fox Sport, sarebbe stato proprio Antonio Conte a dare il suo parere negativo sulla permanenza di Politano all'Inter. L'ex Sassuolo, riscattato poche settimane orsono per 20 milioni, non rientra negli schemi tattici del mister leccese e dunque per lui si prefigura una uscita inaspettata dall'Inter.

Non dai colori nerazzurri, forse, perchè come riporta Tuttosport, l'Atalanta appare decisa a tentare l'acquisto del laterale interista per completare lo schieramento offensivo insieme a Gomez, Ilicic, Zapata e Muriel.

Gasperini avrebbe dato il proprio ok mentre per Politano Bergamo "potrebbe rappresentare quel palcoscenico utile per rilanciarsi ad alti livelli, considerando che i bergamaschi disputeranno la Champions League per la prima volta nella propria storia e vogliono ben figurare“,