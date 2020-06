Mercato Inter,Conte quasi fatta per Tonali,ma non si accontenta,vuole Vidal

L'Inter sembra avvicinarsi sempre di più al Brescia per Sandro Tonali andando vicini a quota 40 milioni con i bonus, ma il suo obiettivo principale per rafforzare il centrocampo poco produttivo rimarrebbe Arturo Vidal ; Due calciatori molto differenti : uno classe 2000 regista di ottima personalità e qualità, utile come mediano basso e sa giocare con entrambi i piedi, poi c'è lui, Vidal , classe 1987 , che fa da Jolly con ottime capacità efficace in fase difensiva e offensiva.

Come affermato da TuttoSport,visto il momentaneo rallentamento di Lautaro Martinez , Conte continuerà a non arrendersi per convincere Marotta finalmente a accontentarlo a portargli il suo amato 'gioiellino' alla Pinetina, anche a costo di dover piazzare Nainggolan, probabilmente in prestito.