Mercato Inter: Zidane no a Skriniar, il Barca ne approfitta, Conte dà l'ok?

Quando le indiscrezioni di mercato ballano intorno al Real Madrid ed al suo presidente Florentino Perez c'è sempre qualcosa di grosso in pentola. Dalla Spagna arriva una notizia che, se rispondesse a verità sarebbe davvero clamorosa. Perez avrebbe messo Milan Skriniar su un piatto d'argento a Zidane nello scorso mercato estivo ma il tecnico dei Blancos avrebbe gentilmente rifiutato, preferendo tentare di portare in Spagna Koulibaly piuttosto dello slovacco nerazzurro.

Secondo il quotidiano El Desmarque, ora il Real sarebbe in difficoltà, visto che i rivali storici del Barca sarebbero pronti a mettere una montagna di denaro per assicurarsi Skriniar già da gennaio.

Ma c'è di più. Secondo il sito spagnolo Conte potrebbe non frapporre ostacoli all'affare sapendo di poter contare su Diego Godin come centrale di lusso, tanto più che tra i due club potrebbe tornare prepotentemente di moda il nome di Rakitic per sistemare la coperta corta del centrocampo nerazzurro. Il quotidiano spagnolo conclude evidenziando l'incredulità del presidente madridista di fronte alla decisione di Zidane della scorsa estate.