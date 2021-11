Mercato Inter: Zhang piazza il colpaccio: "Accordo totale con top player"

Mercato Inter: Zhang non perde tempo, accordo totale con il top player.

Si può riassumere così l'editoriale del giornalista Fabrizio Biasin per Tuttomercato Web. "Giusepe Marotta ha trovato l’accordo con l’Inter, rinnoverà fino al 2025 quando Steven Zhang - che lo contattò poche ore dopo il suo addio dalla Juventus, mica scemo - tornerà a Milano. Questa, per i campioni d’Italia, è - scrive Biasin - la miglior notizia in assoluto. Anche meglio di un grande attaccante in rosa che, peraltro, nel frattempo ha rinnovato. E stiamo parlando di Lautaro (un giocatore che mantiene la parola, incredibile)". Il prolungamento di Marotta significa una cosa molto importante per i tifosi: "Nell'Inter c'è un progetto serio e non basato su fondamenta poco stabili. Tutt'altro. La volontà della dirigenza è - scrive infatti il sito Cittaceleste.it. - ovviamente quella di riuscire a migliorare la rosa e per questo, ci sono diversi punti da affrontare".

L'Inter sarebbe dunque già al lavoro per rinforzare la rosa. I nerazzurri hanno infatti messo gli occhi sul giovane Karim Ayedemi del Salisburgo. Ayedemi ha, per ora, siglato 14 gol in 20 presenze tra campionato, coppa d'Austria e Champions League. Un giocatore davvero molto interessante che si sta mettendo in mostra e su cui Marotta e Piero Ausilio stanno provano a lavorare in vista di giugno, presentando, almeno secondo quanto riportato dal giornalista di Sport1, Patrick Berger, un'offerta che consiste in cinque anni di contratto per il giocatore. Offerta che ha molto sorpreso il Salisburgo, che si trova ad un bivio per poter cedere il giocatore, viste le pressione esterne di altri club, soprattutto della Bundesliga. Qui potete leggere il nostro approfondimento.

Ma l'Inter non guarda soltanto ad Ayedemi, visto che per il reparto avanzato è stata promessa una pedina fin da questa finestra di mercato, per Simone Inzaghi. Il primo nome nella lista è sempre quello di Gianluca Scamacca del Sassuolo, i cui buoni uffici con Giovanni Carnevali, potrebbero portare ad una felice conclusione della trattativa - leggi qui le ultime sul prezzo del giocatore -, mentre non è da trascurare anche una trattativa per arrivare a Marcus Thuram, dopo che la scorsa estate non è stato possibile concludere visto l'infortunio che ha tenuto il giocatore fuori dal campo fino alla scorsa giornata di campionato.