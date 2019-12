Mercato Inter, Zhang interviene e prende una posizione netta per gennaio

Steven Zhang avrebbe deciso di accontentare Conte in vista del mercato di gennaio come premio per il lavoro fino ad ora svolto. Ad inizio stagione probabilmente non era stato preventivato di arrivare a dicembre con gli stessi punti della Juventus.

Per questa ragione è stato deciso di anticipare a gennaio gli acquisti che erano stati programmati per l'estate. marotta potrà quindi lavorare con maggiore libertà, sapendo di avere il via libera dalla Cina.

Una buona notizia per il tecnico che, superato il match di sabato, porrà fine anche all'emergenza e potrà tornare a contare sulla rosa al completo.