Mercato Inter, Zhang e Ausilio mettono Inzaghi all’angolo

di Redazione, pubblicato il: 29/07/2023

(Mercato Inter) “Zhang vota Balogun, bocciata Morata, l’Inter sceglie l’americano”. Così recita la prima pagina odierna della Gazzetta dello Sport.

L’attaccante americano in questi giorni è in tourneè negli Stati Uniti con l’Arsenal ma in effetti per il tecnico Arteta è fuori dal progetto. Si è parlato di problema fisico ma in effetti il ragazzo ha saltato le prime due amichevoli giocate dai Gunners. Anche per il Corriere dello Sport questo sarebbe un segnale evidente che il ragazzo è in partenza per altri lidi. Resta il fatto che la richiesta economica dell’Arsenal è altissima. 40 milioni di euro sono un investimento enorme per un classe 2001 senza particolare esperienza internazionale.

Inzaghi ha chiesto ripetutamente l’acquisto di Morata. Lo spagnolo conosce bene il calcio italiano, frequenta da anni le competizioni europee di club e per le nazionali. Sulla sua strada verso San Siro diversi ostacoli: l’età, la clausola rescissoria cui l’Atletico non intende rinunciare ed un ingaggio altissimo che non potrebbe godere delle agevolazioni del decreto crescita.

Anche Piero Ausilio sembra d’accordo con il Presidente e dunque pollice alto all’acquisto di Balogun. Pare dunque molto difficile a questo punto che la richiesta di mister Inzaghi venga esaudita.