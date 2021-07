Mercato Inter: “Zero chance per lo 'scambio' fra Perisic e Florenzi”

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato circolate nelle ultime ore, Inter e Roma strarrebbero pensando allo scambio tra Ivan Perisic e Alessandro Florenzi. Il croato è in scadenza di contratto al prossimo giugno e non sarebbe ritenuto incedibile dai nerazzurri, in quanto una sua eventuale cessione gli permetterebbe di risparmiare sul suo pesante ingaggio da 5 milioni di euro netti a stagione. Josè Mourinho, inoltre, sarebbe un grandissimo estimatore dell’esterno

Alessandro Florenzi, invece, non rientrerebbe nei piani dello Special One e sarebbe alla ricerca di una nuova squadra dopo il doppio prestito al Valencia e al Paris Saint-Germain delle ultime stagioni. L’ex capitano giallorosso rientrerà domani dalle vacanze ma non dovrebbe raggiungere il resto della squadra attualmente in Portogallo e resterà nella capitale ad allenarsi in attesa di novità dal mercato.

Le due società, che negli ultimi anni hanno chiuso diversi affari, avrebbero avuto un contatto negli scorsi giorni per capire l’eventuale fattibilità dell’operazione. Uno scambio che secondo quanto riferito dalll’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà non si farà. Il giornalista ha detto la sua sull’argomento con un tweet pubblicato sul proprio account ufficiale: “Perisic per Florenzi: zero chance”.

Il club nerazzurro avrebbe altre priorità sulla fascia destra rispetto all'esterno giallorosso e sarebbe al lavoro per uno tra Nandez del Cagliari e Bellerin dell’Arsenal, con l’uruguaiano favorito.