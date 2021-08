Mercato Inter - Zapata il primo obiettivo, ma al momento è impossibile

Continua a tenere banco in casa Inter la ricerca del secondo rinforzo in attacco da regalare a mister Inzaghi, che dopo l'arrivo di Edin Dzeko aspetta con ansia di completare il mosaico offensivo con un ultimo ma essenziale tassello. Il primo nome nella lista della dirigenza nerazzurra resta quello di Duvan Zapata, che però Sky Sport dipinge come un "obiettivo impossibile".

Secondo l'emittente satellitare, infatti, il club proprietario del cartellino del colombiano, l'Atalanta, al momento non ha in mano nessun sostituto credibile per il suo attuale centravanti, ragion per cui è molto difficile che lo lasci partire a meno di una settimana dall'inizio del campionato. Come se non bastasse, un altro intoppo in questa trattativa è la valutazione (intorno ai 40 milioni di euro) del cartellino di Zapata, distante e non di poco dalle possibilità di spesa del club campione d'Italia.

Non sorprende dunque che l'Inter continui a guardarsi intorno alla ricerca di altri profili. Tra questi, il nome che sembra convincere di più l'area tecnica interista è quello di Joaquin Correa, in uscita dalla Lazio e che può contare sul benestare di Simone Inzaghi, con il quale ha già lavorato durante la parentesi biancoceleste. Altri "nomi caldi" in chiave Inter sono quelli di Lorenzo Insigne, che non ha ancora trovato un accordo con il Napoli per il rinnovo, e infine quello di Wout Weghorst, che ha impressionato un po' tutti nelle ultime stagioni in Germania.