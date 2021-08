Mercato Inter: Zapata? Correa? Si punta al centravanti azzurro (No Belotti)

MERCATO INTER - La società nerazzurra non molla la pista che porta a Moise Kean. Il classe 2000 sarebbe l'idea last minute qualora non dovessero arrivare Duvan Zapata e Correa. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, l'Everton avrebbe anche aperto al prestito con diritto di riscatto.

L'affare potrebbe concretizzarsi nelle ultime ore di mercato perché i Toffees vorrebbero accontentare l'attaccante, desideroso di giocare nuovamente nella massima serie del campionato italiano.

L'ex attaccante della Juventus sarebbe seguito anche dalla Fiorentina, ma il club viola difficilmente riuscirà a farsi carico dello stipendio, da circa 3,5 milioni di euro, che il calciatore percepisce attualmente.