Mercato Inter, Zaniolo rompe con la Roma, Marotta ha una carta vincente

Secondo quanti riportato poco fa da Sport Mediaset, l'avventura di Nicolò Zaniolo alla Roma potrebbe essere vicina alla conclusione. .Il centrocampista avrebbe addirittura chiesto alla dirigenza capitolina di cambiare aria dopo il diverbio con Mancini negli ultimi minuti della gara con il Verona e le successive parole di rimprovero di mister Fonseca.

Tutto ciò proprio nei giorni che precedono l' arrivo all'Olimpico dell'Inter per una partita ad alto contenuto emotivo per entrambi i club. I nerazzurri sono attesi ad una conferma importante dopo le vittorie con Torino e Spal per continuare a tenere acceso un lumicino di speranza tricolore qualora la Juventus continuasse a perdere punti per strada. La Roma deve invece consolidare il quinto posto per l'accesso all'Europa League nella prossima stagione ed è comunque alle prese con una situazione economica complessa. La cessione della società che Pallotta aveva preparato è svanita con il Covid 19, Mr. Friedkin non ha dato più notizie e non è difficile prevedere la cessione obbligata di qualche pezzo da 90 per sistemare i bilanci.

Se davvero l'ex talento della Primavera nerazzurra scegliesse di proseguire la sua carriera altrove, avrebbe la fila di pretendenti davanti alla porta di casa. In prima fila ovviamente, come sempre, la Juventus, pronta a fargli ponti d'oro per dare peso e sostanza ad un centrocampo asfittico come quello visto nelle ultime settimane. Dietro i bianconeri i soliti top club europei, anche se con qualche difficoltà economica in più dopo i danno dell'epidemia.

Chi potrebbe avere una carta vincente in mano è proprio l'Inter, che cedette Zaniolo con troppa fretta due stagioni orsono per portare a Milano Nainggolan. In quel frangente l'Inter si cautelò per quanto possibile pretendendo una quota del 15% sulla futura rivendita del giocatore. Proprio questo potrebbe giocare un ruolo non irrilevante nella vicenda di mercato. La valutazione di Zaniolo gira intorno ai 50 milioni, l'Inter potrebbe trovarsi con un bonus in mano di 7/8 milioni di euro per niente disprezzabile in questi tempi. L'Inter ha bisogno di un vero boss a metà campo, Kantè, Pogba, Milinkovic hanno prezzi e/o ingaggi esorbitanti, per questo Zaniolo potrebbe rivelarsi il vero target del mercato nerazzurro. Marotta saprà senz'altro valutare tempi, modi ed occasioni per far valere questo atout. E senza girarsi indietro, perche acqua passata non macina più...