Mercato Inter: Zaniolo può restituire ai nerazzurri un sorriso da 7 milioni

Il Corriere dello Sport parla della decisa volontà del Tottenham di portare in Inghilterra Nicolò Zaniolo. Dopo solo un anno di permanenza nella capitale, l'ex nerazzurro sarebbe dunque in procinto di lasciare la serie A. L'offerta dei londinesi è di quelle su cui riflettere: 25 milioni cash più il cartellino di Toby Alderweireld, valutato quasi altrettanto. Il centrale inglese verrebbe così a prendere il posto lasciato libero da Manolas, passato nel frattempo alla corte di Carlo Ancelotti sotto il Vesuvio.

Ma c'è un particolare da ricordare che può restituire ai tifosi nerazzurri almeno un piccolo ristoro dopo aver visto Zaniolo giocare alla grande (solo i primi mesi a dire la verità) in campionato ed in Champions. Il contratto con cui passò 12 mesi fa alla Roma prevedeva che all'Inter spettasse il 15% della futura rivendita. Se l'operazione con il Tottenham può essere valutata tra i 45 ed i 50 milioni, qualora andasse in porto, all'Inter spetterebbe un assegno dunque da circa 7 milioni di euro.