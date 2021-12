Mercato Inter, Zanetti svela l’operazione Sudamerica, non solo Alvarez

Calciomercato Inter - In una intervista rilasciata ad ESPN Javier Zanetti ha parlato della missione che negli ultimi giorni ha visto Dario Baccin impegnato in un lungo viaggio in Sudamerica.

La notizia era stata messa in relazione all’interessamento del club nerazzurro per Julian Alvarez, talento del River Plate in procinto di arrivare in Europa visti gli appetiti di molti top club.Il Vice presidente nerazzurro allarga l’orizzonte, sono diversi i profili che Baccin ha visionato e non solo in Argentina. Il dirigente nerazzurro si è spinto anche in Brasile ed Uruguay per verificare altri giovani molto interessanti.

Zanetti ha lasciato capire che l’Inter sta seguendo le tracce dell’operazione che a suo tempo portò Lautaro Martinez a Milano, “sapevamo che entro qualche anno sarebbe esploso. È una questione di visione”.

la strategia dell'Inter pare chiara: anche le prossime finestre di calciomercato saranno difficili, la situazione economica del gruppo Suning non permette di ipotizzare investimenti in giocatori di primissima fascia. Dunque si va alla ricerca di parametri zero e profili giovani da valorizzare in tempi rapidi, giocatori che possano dapprima fornire valide alternative nella rosa a disposizione di Inzaghi per poi imporsi definitvamente.