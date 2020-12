Mercato Inter, Zaccagni obiettivo per la prossima estate? La proposta

C'è sicuramente il nome di Mattia Zaccagni all'interno della lista dei giocatori rivelazione della Serie A 2020/2021. Il fantasista del Verona, nella massima competizione italiana nelle prime quindici giornate di campionato ha racimolato già 3 gol e 4 assist.

Un bottino senz'altro soddisfacente per chi come il giocatore originario di Cesena non si è ancora cimentato in un'esperienza con la maglia di un top club. Eppure, secondo calciomercato.com, per il futuro professionale di Zaccagni sembra muoversi qualcosa.

Dal noto portale di calciomercato infatti, si apprende che per arrivare al classe '95 l'Inter potrebbe proporre agli scaligeri la permanenza definitiva di Federico Dimarco ed Eddie Salcedo. Il tutto, in un'operazione complessiva da circa 15 milioni di euro.