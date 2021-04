Mercato Inter, Young verso il Watford? Chiara la volontà nerazzurra

Il futuro di Ashley Young sembrerebbe sempre più lontano dall’Inter. L’esterno inglese è in scadenza di contratto a fine stagione e, secondo quanto riportato dal Daily Mail, non ha ricevuto segnali dai nerazzurri per un eventuale rinnovo. Il suo ritorno in patria, a questo punto, sembrerebbe sempre più vicino.

L’ex Manchester United ha perso da tempo il posto da titolare nell’undici di Antonio Conte ed è finito in fondo alle gerarchie della fascia sinistra. Secondo quanto riporta il tabloid britannico, il giocatore sembrerebbe destinato a tornare al Watford. Squadra del suo cuore dove è iniziata la sua carriera da professionista.

L’inglese ha più volte ribadito la propria intenzione di chiudere la carriera nel club in cui è cresciuto e sarebbe in attesa di una proposta ufficiale. Gli Hornets sono ormai ad un passo dalla promozione in Premier League e avrebbero intenzione di proporre all’esterno nerazzurro un contratto di 12 mesi.