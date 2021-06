Mercato Inter, Young ha deciso il suo futuro: affare in chiusura?

Il futuro di Ashley Young sembrerebbe sempre più lontano dall’Inter. L’esterno inglese è in scadenza di contratto e non sembrerebbe intenzionato ad accettare la proposta nerazzurra per tornare in patria.

Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, il giocatore sarebbe molto vicino al ritorno all’Aston Villa, club in cui ci ha già giocato dal 2007 al 2011, collezionando 190 presenze e 38 gol. I Villans avrebbero messo sul piatto un contratto annuale con un opzione per il secondo.

Ashley Young avrebbe ricevuto proposte anche da altri due club di Premier League (Watford e Burnley) ma l’Aston Villa sembra l'opzione più gradita al giocatore. Le parti sarebbero in trattative e l’affare si potrebbe concludere entro i prossimi giorni.